Divulgação/WahtsApp Ao fazer parte de uma Comunidade, além dos grupos dos quais participa, o usuário também poderá ver quais outros grupos fazem parte daquela comunidade

Nesta quinta-feira, 14, o WhatsApp anunciou o lançamento de novas ferramentas e funcionalidades. A principal delas é a criação da aba Comunidades, que vai permitir aos usuários criar e reunir dentro de um mesmo espaço conversas sobre assuntos relacionados.

A função será implementada gradativamente em todo o mundo e deverá estar disponível já nas próximas semanas para alguns usuários - mas não para brasileiros. O WhatsApp tem um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para não implementar mudanças significativas nas funcionalidades do aplicativo no País até o fim das eleições presidenciais deste ano.

Além da aba Comunidades, fazem parte do pacotão de novidades a possibilidade de fazer chamadas de voz com até 32 pessoas; o aumento para 2GB dos arquivos que podem ser enviados; a função de reagir com emojis à mensagens enviadas em grupos e a possibilidade de administradores de conversas em grupo deletarem mensagens de outros usuários que considerarem inapropriadas. Segundo o WhatsApp, a expansão para o limite de 32 pessoas em uma chamada de voz deve ser a primeira novidade a ficar disponível em todo o mundo.

No comunidado oficial de lançamento das novas ferramentas, o WhatsApp não mencionou qualquer ação específica para sanar os problemas de instabilidade com o WhatsApp Web, que têm sido frequentemente relatados por usuários nas últimas semanas.

“Efeito Telegram" e encaminhamento de mensagens

Com a nova ferramenta, usuários poderão enviar uma mesma mensagem para os participantes de todos os grupos que estão dentro de uma Comunidade. Assim, a nova função permitirá que uma mensagem chegue a milhares de usuários, a exemplo do que já acontece com as listas de transmissão do Telegram.

O WhatsApp, contudo, reforça que o aplicativo e suas funcionalidades são pensados para atender pessoas que já se conhecem e, diferentemente do Telegram, não será possível procurar ou descobrir novas Comunidades (no Telegram as listas de transmissão são abertas).

Em relação ao encaminhamento de mensagens, o WhatsApp afirma que, nas Comunidades, mensagens só poderão ser encaminhadas para um grupo de cada vez, em vez de cinco, limite atual de encaminhamento. De acordo com a empresa, é uma forma de “ reduzir significativamente a disseminação de desinformação que possa ser prejudicial nos grupos da Comunidade”.

Outras novidades

Além das Comunidades, o aplicativo de mensagens do grupo Meta anunciou outras novidades, que também ficarão disponíveis em breve. Será possível, por exemplo, reagir com emojis às mensagens enviadas nos grupos. A ferramenta, segundo a empresa, servirá para que os participantes do grupo possam expressar opiniões simples com mais rapidez, sem que seja necessário escrever. O WhatsApp também passará a permitir que os administradores dos grupos deletem mensagens que considerarem inapropriadas ou problemáticas para os demais participantes.

Ainda em relação aos grupos, o aplicativo agora permitirá a participação simultânea de até 32 pessoas em uma mesma chamada de voz. De acordo com a empresa, a chamada de voz coletiva também ganhará um novo no layout.

Divulgação/WhatsApp WhatsApp também vai lançar novo design para chamadas de voz coletivas

Por fim, outra novidade, especulada já há algum tempo, é o aumento do tamanho dos arquivos suportados para envio. Com as novas mudanças, arquivos de até 2 GB poderão ser enviados pelo WhatsApp (o limite anterior era de 16 MB para arquivos no celular e 64 MB no WhatsApp Web). Com isso, o WhatsApp vira uma espécie de rival de serviços como o WeTransfer.