Conversas em grupos vão poder ser reunidas ou separadas por tema

Acompanhar as conversas dos grupos de WhatsApp no celular pode se tornar uma tarefa menos caótica em breve. O aplicativo de mensagens planeja disponibilizar uma função chamada “Comunidade”, que irá permitir aos usuários reunir e visualizar em uma mesma aba todas as conversas dos grupos dos quais participam. Com a ferramenta, também será possível separar os grupos em comunidades diferentes, de acordo com o tema de cada conversa.

A nova função, ainda em desenvolvimento, não tem data de lançamento, mas deverá estar disponível para os sistemas Android e iOS em breve. As informações são do site WABetaInfo.

De acordo com a publicação, a ferramenta vai aparecer na interface inicial do aplicativo, no local onde hoje fica o ícone da Câmera. O site divulgou um print da tela do WhatsApp, já com essa nova função, no sistema Android.

Ao clicar no ícone da nova função, o usuário tem a possibilidade de criar suas próprias comunidades. É possível ler: “Comunidades reúnem grupos relacionados. Qualquer comunidade que você criar ou for adicionado aparecerá aqui”.