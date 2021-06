Reuters Congresso dos EUA estuda medidas antitruste

Membros da Câmara do Deputados dos Estados Unidos apresentaram cinco projetos de lei na sexta-feira, 11, quatro deles com objetivo de conter o poder da gigantes da tecnologia, o que um assessor do Congresso descreveu como revolução antitruste.

Entre os cinco projetos de lei, dois tratam da questão de empresas como Amazon e Google.

Uma medida as proíbe de possuir subsidiárias que operam em sua plataforma de competirem com outras empresas, potencialmente forçando as grandes empresas de tecnologia a vender ativos. Seria o caso, por exemplo, de Facebook e WhatsApp: a rede social não poderia o app de mensagens operando como subsidiária.

"De Amazon e Facebook a Google e Apple, está claro que esses gigantes da tecnologia não regulamentados se tornaram grandes demais para e poderosos demais", disse a deputada Pramila Jayapal, democrata do Estado de Washington, que apoiou a medida com o deputado Lance Gooden, um republicano.

Uma segunda medida tornaria ilegal, na maioria dos casos, uma empresa dar preferência a seus próprios produtos em sua plataforma, com uma multa de 30% da receita no país da empresa afetada se eles violarem a medida. Essa é uma medida que poderia afetar Amazon e Google.