Mike Segar/Reuters Jeff Bezos é convocado a depor no congresso dos EUA

O Comitê Judiciário da Câmara de Deputados dos EUA convocou nesta sexta, 1, Jeff Bezos, fundador da Amazon, a depor sobre as alegações de que a gigante do varejo online usa dados a respeito de vendedores da plataforma para criar produtos concorrentes, o que configuraria uma prática anticomercial.

Em uma carta bipartidária enviado ao executivo, os legisladores citam uma reportagem publicada em 23 de abril pelo Wall Street Journal sobre a Amazon. "Se o artigo do Wall Street Journal está correto, então as afirmações feitas pela Amazon a esse comitê sobre sua práticas comerciais parecem enganosas, e possivelmente são criminalmente falsas", diz um trecho do documento.

O ponto de discussão são as declarações de Nate Sutton, executivo da Amazon, que negou sob juramento em julho de 2019 que a Amazon usava informações comerciais sensíveis de vendedores independentes em sua plataforma para o desenvolvimento de produtos, o que é contrariado pela reportagem do WSJ. Nela, a publicação fala com cerca de 20 ex-funcionários da gigante que garantem que a prática existe.

A Amazon disse que não iria comentar a convocação de Bezos.