Aly Song Entregadores de comida do principal serviço da Meituan Dianping, o delivery de refeições, em Xangai

Uma das principais startups da China está perto de abrir capital: conhecida por seu aplicativo de entrega de comida, a Meituan Dianping vai realizar sua oferta pública inicial (IPO) de ações em Hong Kong e tem planos de levantar pelo menos US$ 4 bilhões na movimentação, disseram à Reuters três fontes próximas ao assunto.

Com sede em Pequim, a empresa foi fundada em 2010 e oferece uma série de serviços por meio de aplicativos.Além da entrega de comida, ela atua em mercados como venda de ingressos de filmes, reservas de hotéis e venda de passagens para turismo.

A meta da empresa é alcançar uma avaliação de US$ 60 bilhões quando estrear na bolsa – em sua última rodada de investimentos, no fim de 2017, apoiada pela gigante Tencent, foi avaliada em US$ 30 bilhões.

Os concorrentes incluem a plataforma de entrega de comida Ele.me, apoiada pela empresa de comércio eletrônico Alibaba, e a líder de vendas de veículos Didi Chuxing, apoiada pelo SoftBank do Japão.

Além da Tencent, a lista de sócios da Meituan inclui as empresas de capital de risco Sequoia e DST Global, o fundo soberano de Cingapura e a estatal de investimentos Temasek Holdings, bem como fundo de pensão canadense CPPIB.