Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

O conselho de administração do Twitter deverá se reunir na próxima quinta-feira, 8, em San Francisco, para discutir uma série de questões de extrema importância para a continuidade da empresa. Dentre elas, de acordo com fontes ouvidas pelo site de tecnologia Recode, está o futuro do Twitter como uma empresa independente no mercado de tecnologia.

Nos últimos meses, o Twitter está sendo alvo frequente de boatos de que estaria sendo comprado. Google, Apple e até mesmo o magnata das comunicações Rupert Murdoch, da Fox, estariam interessados em comprar e passar a controlar a rede social de postagens rápidas. Apesar dos responsáveis pelo Twitter ainda optarem por manter a rede independente, a ideia de vender o site se tornou mais plausível após executivos da companhia se mostrarem favoráveis de uma renovação.

Na última semana, por exemplo, o cofundador do Twitter, Evan Williams, disse à Bloomberg que o Twitter precisa "considerar opções certas" quando se trata de seu futuro como uma empresa independente.

Inflação. Apesar do aparente desejo em vender o Twitter, não será fácil encontrar um comprador facilmente. De acordo com o Recode, para adquirir a empresa, seria preciso desembolsar cerca de US$ 18 bilhões — um preço muito alto para uma empresa com problemas persistentes com o crescimento.