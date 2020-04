Brendan McDermid/Reuters Garrett Camp (direita) deixou o conselho do Uber

Garrett Camp não faz mais parte do conselho administrativo do Uber. O cofundador da empresa anunciou nesta segunda-feira, 30, que está deixando a posição para se dedicar à área de estratégias de produtos e design. A informação veio em um post pessoal de Camp na plataforma Medium.

“Decidi mudar de um diretor administrativo para um observador administrativo, e me concentrar na área de estratégia de produto. Continuarei trabalhando com a Dara [Khosrowshahi] e as equipes de liderança em produtos e tecnologia para debater novas ideias, renovar planos e projetos e continuar inovando em escala. Temos uma equipe forte e diversificada e estou confiante de que todos irão navegar bem durante esses tempos turbulentos”, disse Camp.

Camp, juntamente com Travis Kalanick, foi um dos fundadores do Uber há 10 anos, quando o aplicativo foi lançado em São Francisco, nos Estados Unidos, e desde então tem desempenhado papéis no mais alto conselho da empresa.

