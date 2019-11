Twitter/Reprodução Mensagens postadas no perfil brasileiro da Huawei

A Huawei teve uma madrugada inusitada no Brasil nesta quinta, 28. Uma das contas da empresa no Twitter passou a disparar mensagens ofensivas aos clientes e a concorrentes, como a Apple - o perfil da empresa que publicou as mensagens é justamente o dedicado para a divisão de telefones celulares e relógios.

Uma delas dizia: "Chegou a Black Friday. Foda-se. Nem assim pobre vai poder comprar nossos aparelhos. Vai comunismo". Na sequência, outra mensagem atacava em inglês a rival Apple: "Hey @Apple, motherfuckers, suck my dick! We are the best!" ('Ei Apple, filhos da puta, chupa meu pau! Somos os melhores', em tradução livre).

Após as mensagens ofensivas, uma terceira foi publicada: "Pedimos desculpas a todos os nossos clientes pelo incoveniente ocorrido. As medidas e providências já estão sendo tomadas. Como sinceras desculpas, hoje em nossos quiosques oficiais, os clientes terão surpresas e descontos em nossos produtos".

As três mensagens foram apagadas, mas diversos usuários do Twitter fizeram capturas de tela. Ao Estado, a companhia confirmou a veracidade das postagens. A empresa divulgou um comunicado sobre o assunto:

"A Huawei informa que identificou uso indevido na conta da Huawei Brasil no Twitter nessa madrugada e está investigando o ocorrido. A companhia reforça ainda que respeita o público e os concorrentes e desaprova qualquer comentário agressivo a quaisquer empresas".