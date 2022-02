Kacper Pempel/Reuters O Twitter afirma que as contas automatizadas estão sujeitas a uma política específica da rede social e também às regras gerais da plataforma

O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 16, que está liberando globalmente a função de “etiquetar” contas automatizadas para identificá-las como robôs. A ideia é avisar quando não há pessoas por trás de determinado perfil – na visão do Twitter, o recurso ajudará os usuários a decidirem quais contas seguir, aumentando a transparência na plataforma.

A ferramenta estava em fase de testes desde setembro do ano passado. Segundo a empresa, as etiquetas estarão disponíveis para contas automatizadas criadas por desenvolvedores que usam a API (interface de programação de aplicações, na sigla em inglês) do Twitter. Os donos dos perfis poderão optar entre ter ou não o selo aplicado à conta.

Frequentemente, contas automatizadas são associadas a práticas inadequadas, como o espalhamento de insultos e desinformação. Porém, há muitos robôs na rede social com finalidades positivas, incluindo perfis de atualizações de notícias e dados meteorológicos. O Twitter afirma que as contas automatizadas estão sujeitas a uma política específica da rede social e também às regras gerais da plataforma.

O Twitter também está desenvolvendo uma etiqueta para identificar contas de pessoas falecidas. A expectativa era de que o recurso seria disponibilizado em 2021, mas ainda não há previsão de lançamento.