Erica Yoon/The New York Times Presidente da Apple, Tim Cook diz que usuários tem o direito de excluir os dados coletados sobre a vida deles

O presidente da Apple, Tim Cook, pediu ao governo americano que crie novas ferramentas que ajudem os usuários a controlarem os dados coletados sobre eles. Cook é um dos executivos que empunham a bandeira da menor coleta e uso possível de dados pessoais dos usuários.

Em um artigo publicado na revista Time, Cook defende que os consumidores devem ter a possibilidade de apagar seus dados online, de forma livre, fácil, e definitiva.

O executivo também criticou as empresas que vivem de coletar e vender dados pessoais gerados pelo rastreamento digital. O assunto já havia sido tema de discurso do executivo no ano passado, quando Cook sustentou que o público precisa ter o direito sobre as próprias informações.

No texto a Time, Cook disse que são necessários novos padrões federais para controle de dados pessoais e pede que a Federal Trade Commission (FTC) crie uma espécie de central onde todas as empresas que vivem de coleta e venda de informações seriam obrigadas a registrar suas atividades.

Segundo o executivo, com a criação dessa central, seria possível que consumidores rastreassem as transações de seus dados pessoais e apagassem as informações quando quisessem.

Privacidade. O assunto tem ganhado força com as várias notícias de vazamento de informações pessoais em bancos de dados de empresas. A mais recente envolve o sistema de reservas da rede de hotéis Marriott, cujos 383 milhões de clientes tiveram dados sensíveis como e-mail, número de cartão de crédito e passaportes.