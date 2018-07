Qualcomm é hoje a principal fabricante de chips para smartphones

Autoridades da Coreia do Sul multaram a fabricante de chips Qualcomm em US$ 854 milhões, alegando práticas comerciais desleais na venda de licenciamento de patentes e chips. Além da multa, que é a maior já cobrada no país asiático, a companhia terá que se comprometer a não intimidar novamente os seus rivais locais.

A multa foi imposta nesta quarta-feira, 28, pelo órgão regulador antitruste do país, o Korea Fair Trade Commission, que investiga as licenças e práticas de negócios da Qualcomm há alguns anos. De acordo com o órgão, a Qualcomm abusou de sua posição e quebrou as leis de mercado e de concorrência no país, negociando, injustamente e em posição privilegiada, licenças com fabricantes e clientes de chips e processadores.

A Qualcomm também teria restringido a concorrência ao recusar ou limitar o licenciamento de suas patentes essenciais para os seus principais rivais, como a Intel e a MediaTek. Com isso, segundo o órgão, a Qualcomm dificultou as vendas das outras empresas no mercado global.

O Korea Fair Trade Commission, então, ordenou que a Qualcomm pague a multa e negocie de maneira honesta com os fabricantes de chips rivais, além de renogociar contratos de fornecimentos de chips com as fabricantes de celulares — medidas que podem até afetar as relações com Apple, Samsung e Huawei.

"Nós investigamos e decidimos tomar estas atitudes já que a Qualcomm estava limitando a concorrência global", disse o secretário geral do órgão, Shin Young-son. Ele ainda afirmou que a decisão não foi tomada com o objetivo de proteger empresas da Coreia do Sul, como LG e Samsung, mas para melhorar a concorrência de mercado em todo o mundo.

A Qualcomm afirmou que irá recorrer e apelar da decisão no Supremo Tribunal de Seul.