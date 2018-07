O Corinthians lançou nesta sexta-feira, 9, um novo produto para deixar a sua torcida mais conectada: a operadora de telefonia móvel virtual +Smartimão. Com opções de planos variados, o torcedor poderá escolher, por exemplo, o pacote de R$ 0,99 para usar até 30 MB de internet ou, ainda, usar 5GB de internet ao mês e ter ligações ilimitadas para outros clientes da +Smartimão e da operadora Vivo por R$ 190,99.

Para colocar a operadora em prática, o Corinthians firmou uma parceria com a MVNO MAIS, empresa especializada em juntar marcas e operadoras para a criação de uma operadora virtual. Nesse sistema, uma empresa ou organização pode vender chips e planos de telefonia móvel, sem precisar se preocupar com a infraestrutura de telecomunicações – tarefa que cabe a uma operadora parceira. No caso da Smartimão, será a Vivo, usando sua rede para conectar os torcedores que optarem por usufruir dos planos oferecidos pela operadora.

Atualmente, a +Smartimão conta planos semanais para telefonia e outros dois planos ao mês. Com as opções, que variam de R$ 7,99 e R$ 190,99, usuários contam com planos de dados à internet, ligações e SMS. Já os pacotes de dados, que contam apenas com acesso à internet, conta com planos a partir de R$ 17,90. Pacotes adicionais, que acrescentam dados e minutos para conversas, começam a partir de R$ 0,99.

Todos os planos são pré-pagos e ainda contam com renovação automática — na data que o plano termina, o usuário recebe outra cobrança. A partir desta sexta-feira, usuários poderão encontrar o chip por meio do site oficial e nas lojas oficiais do clube, a Poderoso Timão.

Aplicativo. Além dos planos de internet, os corintianos também terão um novo aplicativo exclusivo do seu time: também chamado de +Smartimão, ele terá versões para Android e iOS. No app, haverá entrevistas com jogadores, depoimentos, cobertura de campeonatos e promoções. Para quem quiser notícias e novidades em primeira mão, haverá um plano de conteúdo especial paa o Fiel Torcedor.