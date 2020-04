Mike Blake/Reuters Microsoft tem alta da receita

A Microsoft anunciou nesta quarta, 29, que teve receita acima do esperado por analistas. O resultado foi puxado pelo aumento no uso do aplicativo de colaboração online Teams e crescimento na demanda por licenças do Windows - ambos ganharam importância com o aumento de pessoas trabalhando de casa por conta da pandemia de coronavírus.

A companhia afirmou que o Windows se beneficiou pela crescente demanda de suporte para trabalho e educação em casa, o que ajudou a superar limitações de cadeia produtiva na China, algo que só melhorou no final do trimestre. O engajamento no uso do Teams foi turbinado por vídeo chamadas, que tiveram crescimento de 1.000% em março.

O crescimento da divisão de serviços em nuvem foi de 59%, abaixo da taxa de 62% do trimestre anterior. A receita da divisão, que inclui os serviços do Azure, cresceu 27% para US$ 12,28 bilhões, superando as estimativas de analistas de US$ 11,87 bilhões. No terceiro trimestre, encerrado em 31 de março, a receita da gigante subiu 15% para US$ 35,02 bilhões - a marca superou as estimativas de US$ 33,66 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

O lucro subiu para US$ 10,75 bilhões, ou US$ 1,40 por ação. No ano passado, esses números foram, respectivamente, US$ 8,81 bilhões e US$ 1,14.