As operadoras Claro e EUTV Telecom entregaram ontem suas propostas para serem parceiros dos Correios na telefonia móvel. O projeto de parceria, divulgado pelos Correios em janeiro em um edital e há muito alentado pela estatal, criará uma operadora virtual (MVNO, na sigla em inglês), que funcionaria com a marca e o gerenciamento comercial dos Correios e a infraestrutura da operadora escolhida.

Na reunião, que aconteceu em Brasília, na sede dos Correios, as duas empresas mostraram a documentação exigida no edital, comprovando que são Prestadoras do Serviço Pessoal Móvel (isto é, de telefonia celular) autorizadas pela Anatel e que atingem pelo menos 50% dos municípios brasileiros. Após um breve intervalo, os Correios declararam que as duas empresas estavam habilitadas a participar da seleção, e tornou a exibir a documentação para as empresas.

A Claro, contudo, levantou dúvidas sobre os documentos entregues pela EUTV, manifestando o interesse de entrar com um recurso à participação da EUTV no processo de seleção. Entre os motivos alegados previamente pela operadora, estão os fatos de que a rede da EUTV não cobre 50% dos municípios brasileiros e de que a empresa não dispõe de infraestrutura própria para operar como Prestadora de Serviço Móvel Pessoal, uma vez que é, também, uma operadora virtual. Nesse momento, a reunião foi suspensa.

Os Correios estabeleceram em cinco dias úteis o prazo para que a Claro tivesse tempo de analisar a documentação da EUTV (e vice-versa) e entrar com um recurso no processo de seleção. Ou seja: até o próximo 24 de março, tanto Claro como EUTV podem entrar com recursos neste processo.

Neste dia, haverá uma reunião dos Correios com as empresas, na qual os recursos serão analisados pela estatal. Após a decisão, no mesmo dia os Correios devem abrir as propostas das duas operadoras para a licitação, e um vencedor será escolhido.

Procurada pelo Estado, a Claro não respondeu até o fechamento desta matéria. Questionada pela reportagem, a assessoria dos Correios informou que, a princípio, não há nenhum impedimento de uma operadora virtual ser a parceira da estatal neste projeto. TIM, Vivo e Oi, que não participaram da concorrência, também foram procuradas pela reportagem, mas preferiram não se manifestar sobre sua ausência na licitação.