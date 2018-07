Hélvio Romero/Estadão Meta é que agências dos Correios comecem a vender chips e recargas em janeiro de 2017

Os Correios divulgaram nesta terça-feira, 17, que a EUTV será a operadora parceira da estatal em seu projeto de telefonia móvel. O projeto, que pretende transformar as agências dos Correios de todo o País em pontos de venda de chips de celular e planos de voz e dados, faz parte da modernização da empresa, que fechou 2015 com prejuízo estimado em R$ 900 milhões.

Os Correios vão atuar como credenciados da EUTV – o que significa que a estatal não terá de investir em infraestrutura de telefonia para operar. O contrato entre a companhia e a operadora deverá ser assinado até o final de junho, e a previsão é de que a venda de chips e planos de telefonia móvel comece em janeiro de 2017. De acordo com os Correios, a meta é de faturar R$ 12,6 milhões no ano que vem com a venda de chips e recargas, alcançando 1 milhão de usuários. As receitas devem subir progressivamente, chegando a R$ 297,6 milhões ao longo dos cinco anos de contrato, em uma base estimada de 8 milhões de linhas móveis.

A EUTV, conhecida pelo nome comercial de Surf Telecom, venceu a Claro no processo – as duas foram as únicas candidatas na seleção, que foi iniciada em março. Segundo os Correios, a Claro foi desclassificada por apresentar uma série de condições que não respeitavam as regras do edital para a parceria, e por oferecer menor valor (R$ 257,4 milhões) pelo contrato de cinco anos.

O aspecto curioso do processo é que a EUTV também é uma operadora virtual – só que do tipo autorizada, que tem de investir em infraestrutura e cuida de parte das conexões dos usuários. A EUTV utiliza a rede da TIM, como é o caso de outras operadoras virtuais brasileiras, como a Porto Seguro Conecta.

No processo, foram considerados quesitos como maior valor de remuneração na venda de chips pré-pagos, na venda de recargas nas agências dos Correios e maior percentual de comissão na venda de recargas da prestadora.

Ao contrário das operadoras tradicionais, os Correios querem atender somente brasileiros das classes C, D e E. Num primeiro momento, apenas chips pré-pagos para ligações de voz e acesso à internet estarão disponíveis. O modelo de operadora virtual gerenciada pelos Correios é inspirado em uma estratégia que acontece na Europa – o melhor exemplo é a Itália, no qual os correios italianos têm cerca de 3 milhões de usuários com sua operadora virtual.