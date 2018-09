Stephen Lam / Reuters Mark Zuckerberg, atual CEO do Facebook, tem hoje 33 anos

Como de costume, nesta quinta-feira, 4, o presidente executivo do Facebook Mark Zuckerberg divulgou em sua conta pessoal na rede social suas missões para 2018. Diferentemente de anos anteriores, em que ele estabeleceu metas mais palpáveis, como viajar por todos os estados dos Estados Unidos ou ler 25 livros, dessa vez sua missão para o ano é corrigir uma grande lista de problemas do Facebook – ou seja, fazer seu trabalho como presidente executivo da empresa.

Questões como a diminuição da interferência de governos estrangeiros na plataforma, redução do assédio e de possíveis ameaças à saúde mental dos usuários da rede social foram citadas por Zuckerberg no texto. “Nós não conseguiremos evitar todos os erros ou abusos, mas atualmente nós cometemos muitos erros na aplicação de nossas políticas e na tentativa de evitar o mau uso das ferramentas do Facebook. Se nós formos bem sucedidos este ano, terminaremos 2018 em uma trajetória muito melhor”, escreveu o fundador da rede social.

Em sua publicação, o criador da rede social também falou um pouco sobre o conceito de “centralização e descentralização” no mundo da tecnologia. De acordo com Zuckerberg, costumava-se a acreditar que a tecnologia traria poder para a mão das pessoas, mas conforme as companhias foram crescendo e o governo passou a usar tecnologia para monitorar os cidadãos, essa crença mudou.

No entanto, ele também aponta que novas formas de tecnologia, como encriptação e moedas digitais, trouxeram parte do poder centralizado de volta para as pessoas. “Essas tecnologias, no entanto, podem ser difíceis de controlar. Por isso, estou interessado em me aprofundar e estudar os aspectos positivos e negativos dessas inovações para descobrir qual a melhor forma de usá-las nos nossos serviços”.

Em 2017, o Facebook foi muito atacado publicamente, principalmente após a descoberta de que russos compraram publicidade da rede social para interferir nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. As notícias falsas que circulam pela rede também são um problema crescente para a empresa de Mark Zuckerberg.