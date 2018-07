Reuters

Cantora cobrou atitude do presidente francês e disse que estaria mais segura em Bagdá Cantora cobrou atitude do presidente francês e disse que estaria mais segura em Bagdá

A cantora de rock norte-americana Courtney Love estava em Paris quando começou um protesto na cidade contra o app Uber e o serviço UberPOP e acabou sendo alvo de manifestantes violentos.

A viúva do falecido cantor do Nirvana, Kurt Cobain, escreveu sobre o incidente em suas contas do Twitter e Instagram, dizendo que o o carro em que estava viajando foi alvo de uma emboscada e cercado por manifestantes raivosos no aeroporto. O Uber é um aplicativo que conecta passageiros com motoristas particulares.

Love postou uma foto do que aparentava ser um ovo quebrado na janela do seu carro.

Dude @kanyewest we may turn back to the airport and hide out with u.picketers just attacked our car #ParisUberStrike pic.twitter.com/MtanurybOO — Courtney Love Cobain (@Courtney) 25 junho 2015

A vocalista do Hole também mostrou sua raiva ao presidente da França, François Hollande. “François Hollande, onde está a porra da polícia? É legal que seu povo ataque visitantes? Venha até o aeroporto”, escreveu em sua conta no Twitter.

François Hollande where are the fucking police??? is it legal for your people to attack visitors? Get your ass to the airport. Wtf??? — Courtney Love Cobain (@Courtney) 25 junho 2015

“Eles emboscaram nosso carro e estão segurando nosso motorista como refém. Estão batendo nos carros com tacos de metal. Isto é a França? Estou mais segura em Bagdá”, disse.

they’ve ambushed our car and are holding our driver hostage. they’re beating the cars with metal bats. this is France?? I’m safer in Baghdad — Courtney Love Cobain (@Courtney) 25 junho 2015

Taxistas franceses, que dizem que o UberPop, da empresa norte-americana Uber, representa competição injusta, bloquearam rotas de transporte na capital e outras cidades durante manifestações. A televisão francesa mostrou imagens de pneus em chamas, veículos virados e confusões com a polícia, que usou equipamento de choque e gás lacrimogêneo.

/ REUTERS