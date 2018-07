REUTERS

Criador da moeda eletrônica Bitcoin, Satoshi Nakamoto é um dos indicados a receber o Prêmio Nobel de economia de 2016. Mais curioso do que sua indicação é o fato de que ninguém sabe, de fato, quem é o inventor do meio de pagamento. O próprio nome da lista do Nobel não é verídico: Satoshi Nakamoto é apenas um pseudônimo doo misterioso criador.

Leia também:

EUA fazem leilão final de bitcoins no caso Silk Road

Por nunca ter se apresentado publicamente, ninguém sabe a exata origem do inventor das Bitcoins, nem se a pessoa é de alguma instituição, empresa ou universidade. A única manifestação de Nakamoto sobre o assunto foi um artigo publicado por ele em 2009 para explicar o uso da moeda eletrônica. Depois disso, ele nunca mais ele publicou algo.

Ao Huffington Post, o professor de finanças da Universidade da Califórnia, nos EUA, Bhagwan Chowdhry justificou a indicação, relatando a importância da invenção. ”[A Bitcoin] não só vai mudar a forma como pensamos o dinheiro, como também deve afetar o papel que bancos centrais exercem ao conduzir a política monetária; destruir serviços de transferência de alto custo; eliminar os impostos exigidos por intermediárias. Mal consigo pensar em outra inovação em economia nas últimas décadas com tamanha influência.”

Chowdhry foi a pessoa que indicou Nakamoto ao Nobel e já se prontificou a receber o prêmio em nome do misterioso inventor. O Nobel nunca indicou alguém com a identidade desconhecida, então é difícil projetar ou imaginar como será a premiação caso ele, de fato, receba o prêmio.

“Satoshi Nakamoto, provavelmente, não vai comparecer pessoalmente – e revelar sua verdadeira identidade, coisa que ele decidiu deixar anônima por toda a sua vida – para receber o prêmio em Estocolmo, na Suécia, durante a cerimônia formal. Eu ficaria feliz de ir e aceitar o prêmio em seu nome. E sobre o discurso de aceitação? Não haverá problema. Ele pode escrever o discurso, assiná-lo digitalmente e enviá-lo para mim de forma segura”, comenta o professor Bhagwan Chowdhry.