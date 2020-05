Shino Fukada/Bloomberg TikTok contrata principal nome da criação do Disney+

O principal executivo de streaming da Walt Disney, Kevin Mayer, deixará a empresa e se tornará o diretor-executivo do TikTok, o popular aplicativo de vídeo da companhia chinesa ByteDance - o anúncio foi feito pelas empresas nesta segunda-feira, 18.

Mayer liderou o lançamento bem-sucedido do serviço de streaming Disney+ em novembro, mas em fevereiro foi preterido para o cargo de executivo-chefe da Disney. O TikTok, que permite aos usuários criar vídeos curtos com efeitos especiais, está crescendo em popularidade entre os adolescentes e se tornou um formador de tendências culturais.

A ByteDance, porém, despertou receios em Washington. Em novembro, o governo dos EUA lançou revisão de segurança nacional da compra do aplicativo de mídia social Musical.ly pela ByteDance por US$ 1 bilhão bilhão. Dois senadores também apresentaram projeto de lei para proibir funcionários federais de usarem o TikTok em telefones do governo.

Para reduzir preocupações, a ByteDance intensificou esforços para cindir a TikTok de outras de suas empresas chinesas e fez várias contratações de alto nível nos últimos meses.

Já a Disney nomeou Rebecca Campbell, uma veterana de 23 anos da empresa, para substituir Mayer como chefe da divisão direta ao consumidor e internacional. Isso inclui as unidades de mídia de streaming em que a Disney conta para impulsionar o crescimento futuro, enquanto a audiência na televisão a cabo diminui.