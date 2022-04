Bruno Capelas/Estadão Criador da rede social postou comunicado nesta quarta-feira prometendo novidades

Orkut Buyukkokten, o fundador do Orkut, reativou o site da rede social nesta quarta-feira, 28, e postou uma mensagem dizendo que está “construindo algo novo”.

Fundado em 2004, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais do mundo e uma das preferidas dos brasileiros, que chegaram a somar quase 30 milhões de perfis ativos no site. A rede social foi encerrada em 2014.

A reativação do site e a publicação da mensagem acontecem na mesma semana que o bilionário Elon Musk concretizou a compra do Twitter, prometendo que fará mudanças no funcionamento e nas ferramentas da rede social.

No comunicado desta quarta, Orkut relembrou os feitos da sua rede social, disse que o mundo precisa de gentileza e que não há espaço para mais “ódio online”. “Nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas”, afirmou.

Dando pistas do que pode ser a “novidade” prometida, o criador do Orkut disse ainda que as ferramentas online devem servir às pessoas e não dividi-las. “As redes sociais devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline”, escreveu no comunicado.