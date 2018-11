Criada pelo mesmo fundador da Vine, Byte deve ser lançado no primeiro semestre de 2019

Com saudades do Vine? Nesta sexta-feira, 9, um dos criadores da plataforma, Dom Hofmann, anunciou que está prestes a lançar um aplicativo que se assemelha ao antigo app de vídeos curtos. A nova plataforma se chamará Byte e está prevista para chegar ao mercado durante o primeiro semestre de 2019.

Ainda não se tem muitos detalhes sobre como o Byte funcionará, mas Hofmann garante que o projeto está sendo discutido com fãs em fóruns na internet há, pelo menos, seis meses.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc