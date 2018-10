Epic Games No game, jogadores têm de eliminar rivais e se manterem vivos até o final

A Epic Games, criadora do jogo Fortnite, anunciou nesta sexta-feira, 26, que arrecadou US$ 1,25 bilhão em mais uma rodada de financiamento. Dentre os investidores estão a gigante de private equity americana KKR, a Iconiq Cpaital e a Smash Ventures.

A empresa, que tem acionistas como Tencent, Disney e Endeavor tem hoje um valor de mercado estimado em US$ 4,5 bilhões. A incerteza ocorre porque a companhia não comentou todas as rodadas de investimento, mas a Epic Games já avisou que pretende tornar a informação pública em breve.

Onda. Há muitos ingredientes para o sucesso de Fortnite. Para começar, o jogo é gratuito em qualquer uma de suas versões, seja nos consoles, no computador ou no smartphone. O faturamento do jogo vem da venda de itens adicionais, como roupas, armas especiais e coreografias.

Foi justamente por meio de uma dança que o jogo ficou mundialmente conhecido. Após marcar o segundo gol da França na final contra a Croácia, o atacante Antoine Griezmann comemorou o feito mais importante de sua carreira com uma das coreografias de vitória do game, “Take the L” (algo que pode ser traduzido como “Aceite a derrota, perdedor”).

Em poucos meses, o Fortnite bateu números incríveis para o mercado, como 40 milhões de usuários e US$ 1,3 bilhão em receitas. Até o fim do ano, a expectativa é de que o jogo renda US$ 2 bilhões à Epic.

Por outro lado, rivais da Epic Games como a Activision Blizzard, criadora de "Call of Duty", e a Take Two Interactive, que fez "Grand Theft Auto", já perderam bilhões em valor de mercado neste ano, enquanto acompanham a explosão do jogo concorrente.

*Colaborou Bruno Capelas.