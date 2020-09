Dado Ruvic/Reuters O Facebook vem sendo pressionado para moderar o conteúdo da plataforma durante as eleições americanas deste ano

Críticos do Facebook, incluindo os organizadores do boicote publicitário contra a empresa, anunciaram nesta sexta-feira, 25, um conselho independente para revisar as práticas de moderação de conteúdo da rede social. Por trás da iniciativa está um grupo de 25 especialistas universitários e profissionais de áreas como direitos civis, política e jornalismo.

O novo grupo se autointitula como "Real Facebook Oversight Board" (Conselho de supervisão real do Facebook, na tradução do inglês). O anúncio acontece um dia após o Facebook anunciar que seu próprio conselho de supervisão de conteúdo começará a funcionar em meados de outubro, com quase um ano de atraso.

A rede social vem sendo pressionada para moderar o conteúdo da plataforma durante as eleições americanas deste ano. Com o atraso do seu conselho oficial, o Facebook provavelmente não analisará casos relacionados à eleição de novembro nos Estados Unidos.

O conselho independente planeja mover-se em um ritmo mais rápido. Ele realizará uma primeira assembleia geral na próxima semana, disse o grupo em comunicado, e se concentrará diretamente em tópicos eleitorais, incluindo supressão de eleitores, segurança eleitoral e desinformação.

“O Real Oversight Board atuará como um cão de guarda, ajudando parlamentares e consumidores a se defenderem contra uma plataforma rebelde", disse o membro do conselho Roger McNamee, um dos primeiros investidores do Facebook e crítico de uso indevido da plataforma na eleição de 2016. O grupo de críticos é composto também por chefes de três organizações de direitos civis dos Estados Unidos e o ex-presidente da Estônia.

Os membros planejam fazer suas reuniões semanais em transmissões ao vivo no Facebook, segundo o comunicado do grupo.