Chris Wattie/Reuters Banco Montreal é a quarta maior instituição financeira do Canadá

O Banco de Montreal e o Banco Imperial do Comércio do Canadá disseram nesta segunda-feira, 28, que hackers podem ter roubado dados sensíveis de quase 90 mil clientes. Caso se confirme, este é o primeiro ataque significativo às instituições financeiras do país.

Segundo o Banco Montreal, quarta maior instituição financeira do Canadá, hackers comunicaram a empresa que estão em posse de informações pessoais e financeiras de um número limitado de clientes do banco. A expectativa é que ao menos 50 mil dos 8 milhões de clientes tenham sido hackeados. Não há informações de perda de dinheiro.

Um porta-voz do banco disse que os fraudadores ameaçaram a instituição de tornar os dados públicos. O banco disse que está trabalhando com as autoridades e conduzindo uma investigação completa.

Outro banco que recebeu notificação de ataques foi o Banco Imperial do Comércio do Canadá, quinto maior do país. Segundo os criminosos, ao menos 40 mil clientes da instituição tiveram suas informações pessoais e bancárias roubadas. O banco ainda não confirmou a violação.

Ambos os bancos disseram que estavam contatando clientes e aconselhando-os a monitorar suas contas e relatar qualquer atividade suspeita. Os demais bancos do país disseram que não foram afetados.

Frequência. Ataques cibernéticos são cada vez mais comuns. No ano passado, a Equifax informou que cerca de 146,6 milhões de nomes, 146,6 milhões de datas de nascimento, 145,5 milhões de números de seguridade social, 99 milhões de endereços e 209.000 números de cartões de pagamento e datas de expiração foram roubados em um ataque cibernético.