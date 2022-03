Mercado Livre O Mercado Livre afirma que está realizando uma revisão completa da segurança de seus sistemas

O Mercado Livre informou nesta segunda-feira, 7, que parte de seu código-fonte foi alvo de um acesso não autorizado. Segundo a empresa, os dados de cerca de 300 mil usuários de sua plataforma foram acessados.

Em comunicado, a companhia afirmou que não encontrou nenhuma evidência de que os "sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuário, saldos em conta, investimentos, informações financeiras ou de cartão de pagamento". A empresa disse que está realizando uma revisão completa da segurança de seus sistemas.

Com cerca de 140 milhões de usuários únicos, o Mercado Livre é o maior portal de comércio eletrônico da América Latina e soma-se se a Itaú Unibanco e Nubank, que tiveram recentemente problemas com tecnologia – na semana passada, clientes de ambos os bancos tiveram problemas com operações financeiras depois de os canais das duas instituições apresentarem instabilidade.