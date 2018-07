Reuters Aplicativo MyFitnessPal teve dados de 150 milhões de usuários vazados em fevereiro

Dados de mais de 150 milhões de usuários do aplicativo de dieta e exercícios MyFitnessPal vazaram em fevereiro, segundo anunciou a empresa Under Armour, responsável pelo app, na noite desta quinta-feira, 29. O vazamento, um dos maiores da história, fizeram as ações da fabricante de equipamentos de ginástica caírem 3% após o fechamento do mercado ontem, mas as ações operam em alta nesta sexta-feira.

Os dados pessoais que vazaram incluem nomes de usuário, e-mails e senhas embaralhadas de acesso ao serviço. Segundo a empresa, números de documentos de identificação, números de carteiras de motorista e dados de cartão de crédito não foram comprometidos, segundo a empresa.

Trata-se do maior vazamento de dados de 2018 e o quinto maior da história, de acordo com o número de usuários afetados, segundo a SecurityScorecard. Outros vazamentos maiores incluem 3 bilhões de contas do Yahoo e o vazamento de credenciais de acesso de mais de 412 milhões de usuários do site FriendFinder.

A empresa pediu que os usuários do serviço troquem suas senhas imediatamente para impedir que as credenciais sejam usadas para acessar outros dados. "Continuamos a monitorar atividades suspeitas e a coordenar esforços com órgãos competentes", afirmou a empresa.

A Under Armour afirma que começou a notificar os usuários sobre o vazamento na última quinta-feira, quatro dias após tomar ciência do problema.

A empresa comprou o aplicativo MyFitnessPal em 2005 por US$ 475 milhões. O aplicativo é parte da divisão da empresa de fitness conectado, que representou 1,8% da receita da Under Armour, de US$ 5 bilhões, no ano passado.