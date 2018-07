Bloomberg/ Simon Dawson. Antes da China, a montadora alemã Daimler tinha licença para testes apenas na Alemanha e nos Estados Unidos

A montadora de carros alemã Daimler, dona da marca Mercedes-Benz, recebeu autorização para testar veículos autônomos nas vias públicas da cidade de Pequim, na China. Com a permissão, anunciada nesta sexta-feira, 6, a Daimler se tornou a primeira montadora não-chinesa a receber essa licença em Pequim.

Até então, a montadora alemã tinha licença para testes apenas na Alemanha e nos Estados Unidos. Em comunicado, a empresa afirmou que a nova autorização, concedida pelo governo chinês, é um marco para os esforços de pesquisa e desenvolvimento da Daimler na China.

Os carros autônomos que serão testados são os de nível 4, o segundo modelo mais avançado, em que os carros pode operar sem a presença humana em algumas situações. O nível 4 é o segundo nível mais alto de direção autônoma, no qual carros podem operar sem a interferência de um motorista em condições selecionadas.

Neste ano, a China já liberou testes de veículos autônomos em Xangai e Pequim para montadoras chinesas, entre elas a SAIC Motors, a startup de veículos elétricos NIO, e a gigante de tecnologia Baidu.

A Daimler afirmou, em comunicado, que está focada em trabalhar em conjunto com a Baidu para o desenvolvimento de soluções para a segurança de carros autônomos. Além disso, a empresa disse que, para se qualificar para a licença, os veículos Mercedes-Benz foram equipados com aplicações técnicas do programa de desenvolvimento Apollo, da Baidu. A montadora alemã realizou testes intensivos na região, com treinamento rigoroso para os motoristas dos testes.