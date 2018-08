DC Serviço da DC não tem previsão de lançamento no Brasil

Nos dias de hoje, parece que todas as empresas querem um serviço de streaming para chamar de seus. A mais nova adesão a esse grupo vem da DC Comics, conhecida por personagens como Batman, Super-Homem e Mulher-Maravilha. O serviço vai se chamar DC Universe e reunirá filmes, série e animações dos heróis da empresa, além dos quadrinhos que tornaram a companhia famosa.

O serviço será lançado nos EUA em 15 de setembro e custará US$ 8 por mês – os usuários também terão a chance de fazer uma assinatura anual por US$ 75. Assim como outros serviços de streaming, será possível assistir à programação do Universe em até dois dispositivos ao mesmo tempo.

Nesta quarta-feira, 29, a Warner, dona da marca DC, anunciou ainda que a primeira série original do serviço, chamada Titans, vai estrear na plataforma em 12 de outubro.

Segundo a empresa, é apenas uma de muitas produções que estarão presentes no DC Universe – a programação original incluirá até um jornal diário com novidades da empresa, o DC Daily. Enquanto isso, os fãs poderão rever clássicos como Lois and Clark, Smallville e uma versão remasterizada da série animada de Batman.

O serviço não tem previsão de lançamento no Brasil – só depois do lançamento será possível saber se a DC vai permitir que brasileiros contratem o DC Universe com um cartão de crédito internacional ou se haverá bloqueio por regiões.