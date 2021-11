Em mais um passo rumo ao projeto de internacionalização da empresa, a startup imobiliária QuintoAndar anunciou, nesta quinta-feira, 4, a abertura de um centro tecnológico na cidade de Lisboa, em Portugal. Esse será o primeiro escritório da proptech fora do Brasil e também o pontapé inicial dos trabalhos da companhia na Europa.

Com previsão de início das operações para março do ano que vem, a startup pretende atrair novos talentos na nova sede para aprimorar sua equipe de tecnologia. O escritório internacional abrigará cerca de 50 colaboradores até o fim de 2022, executando projetos próprios com autonomia da sede no Brasil, como conta ao Estadão o cofundador e diretor de tecnologia do QuintoAndar, André Penha. “Nós queremos ter experiências diferentes nesse novo escritório. Escolhemos o lugar por conta das semelhanças culturais com o nosso País. Por ser um polo tecnológico em desenvolvimento, Portugal passou a ser “cool e sexy’”, diz o representante.

QuintoAndar/Divulgação Esse será o primeiro escritório da QuintoAndar fora do Brasil e também um novo passo para a internacionalização companhia.

De acordo com o diretor da proptech, a falta de profissionais de tecnologia em nível sênior no País foi um dos motivos que levou a companhia a optar por inaugurar o primeiro escritório no exterior. “Atrair profissionais juniores no Brasil é mais fácil, tem gente muito boa saindo das universidade. Mas atrair profissionais experientes é mais difícil”, relata.

Apesar de ser um escritório em solo português, segundo o cofundador, todo o trabalho no escritório internacional será realizado em inglês. A expectativa é “facilitar as conversas” entre os colaboradores de múltiplas nacionalidades. Para iniciar os trabalhos de tecnologia em outro continente, a empresa deve realizar um "intercâmbio cultural”enviando um time de funcionários do escritório brasileiro para auxiliar nas operações e introduzir a “cultura organizacional do QuintoAndar” à nova sede, cujo espaço ainda não foi escolhido.

Além de ter dado os primeiros passos para atuar no México neste ano, a startup imobiliária também estuda como adentrar o mercado imobiliário nos países europeus. “O novo escritório vai produzir projetos que vão funcionar em outros países que a QuintoAndar vai entrar em breve”, conta Penha. “A gente gosta muito do mercado europeu, mas não foi por isso que nós desembarcamos no país", complementa.

Na visão do professor da FGV Gilberto Sarfati, o movimento da startup imobiliária é um passo ousado dentro do seu projeto de expansão da marca. “Com certeza esse empreendimento vai trazer aprendizado e sofisticar mais ainda o modelo de negócio deles”, avalia. O professor ainda destaca que a escolha por terras lusitanas para o novo escritório ocorre em um momento importante para o país que vem se destacando com um hub de startups na Europa. “O QuintoAndar atuando neste mercado é um elemento superpositivo que pode abrir portas para outras startups dentro do mercado europeu”, analisa.

Avaliada recentemente avaliada em R$ 5,1 bilhões em valor de mercado, a empresa não divulgou qual deve ser o valor investido para manter o novo escritório de tecnologia em Lisboa.