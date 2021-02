Thomas White/Reuters A demanda dos Stories está diminuindo, enquanto os Reels vêm crescendo na rede

Depois de lançar o Reels, recurso inspirado nos vídeos curtos do TikTok, o Instagram planeja agora mudar a navegação na plataforma, aproximando-se ainda mais do rival chinês. A empresa está testando um feed verticial de Stories, em que usuário pode explorar o formato arrastando a página para cima ou para baixo - e não nas bolinhas horizontas como é hoje. A informação foi confirmada pelo Instagram ao site TechCrunch.

A mudança tem como objetivo priorizar os vídeos em relação às imagens postadas, assim, o usuário da rede pode passar mais tempo explorando o conteúdo. O novo formato ainda está na fase de protótipo e deve passar ainda por um período mais intenso de testes. Dependendo dos resultados, pode ou não ficar disponível.

Atualmente, os usuários da rede social podem encontrar novos conteúdos por meio da página Explorar - sinalizada pelo ícone da lupa -, que une os formatos verticais de stories, Reels e IGTV com as fotos no formato tradicional do feed. O presidente do Instagram, Adam Mosseri, afirmou ao site americano The Verge que parte dos usuários ainda confundem os formatos disponíveis no aplicativo.

Em 2020, o Instagram substituiu o ícone de pesquisa pelo Reels. A mudança não foi bem recebida pelo público fazendo com que a rede abrisse outro espaço de ícone para o Reels.

A possibilidade da mudança chama atenção, uma vez que a demanda dos Stories está diminuindo, enquanto os Reels vêm crescendo na rede. Hoje, o Instagram é a quinta maior rede social do mundo com cerca de 1 bilhão de usuários ativos, enquanto o TikTok, em crescimento acelerado, alcançou o número de 800 milhões.