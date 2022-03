Kai Pfaffenbach/Reuters Com a quarentena, aumentou a demanda por videogames e computadores pessoais

Usuários de Playstation (PS) poderão ter uma experiência um pouco mais próxima do Game Pass, do Xbox, em breve. A Sony anunciou nesta terça-feira, 29, uma reestruturação de seu plano de assinatura Playstation Plus. Agora, três versões estarão disponíveis para os jogadores, incluindo mensalidades diferentes e a adição de games de teste e clássicos dos primeiros consoles da marca.

A mudança poderá ser vista a partir de junho, na Ásia, e mais tarde em outros países. O movimento é uma resposta ao Game Pass do Xbox, da Microsoft, que incluiu em seu plano de assinaturas vantagens para jogadores que passam por download de games gratuitos da plataforma até streamings e chats ao vivo.

Na nova oferta da Sony, os usuários poderão encontrar planos a partir de R$ 35 ao mês (ou R$ 200 ao ano) até R$ 60 ao mês (ou R$ 390 por ano). Serão três opções: Playstation Plus Essemtial, Playstation Plus Extra e Playstation Plus Premium. O serviço Playstation Now, que funciona na plataforma do console, foi incorporado nos planos e não vai poder ser assinado separadamente.

No pacote Essential, a assinatura básica oferecida pela Sony, usuários vão encontrar acesso a uma plataforma para multijogadores, até dois jogos mensais para download e descontos em games. O plano é o mais barato e, a depender do modelo, a conta sai por até R$ 200 ao ano

Já na assinatura do Playstation Plus Extra, todos os benefícios do plano básico estão incluídos, com a adição de um catálogo de 400 games de PS4 e PS5, por R$ 53 mensais.

Para a experiência completa, o Playstation Plus Premium dá direito a todos os benefícios anteriores e inclui mais 340 jogos gratuitos e a possibilidade de jogar trechos dos títulos antes de realizar a compra. Além disso, há a opção de ter jogos clássicos do PS3, PS2 e do PSP (PlayStation Portátil). O pacote sai por US$ 18 ao mês e não está disponível no Brasil.

"As novas opções de assinatura representam uma grande evolução para o Playstation Plus", afirmou o presidente da empresa, Jim Ryan, de acordo com o site americano The Verge. "Com essas opções, nosso foco principal é garantir que as centenas de jogos que nós oferecemos incluam a melhor qualidade de conteúdo possível que nos diferencia".