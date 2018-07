Após uma longa espera, o serviço de streaming de músicas Deezer lançou globalmente nesta quinta-feira, 22, o seu plano familiar. Já presente em rivais como Spotify e Apple Music, esta modalidade de assinatura permite que até seis pessoas da família usem o serviço com contas individuais, por R$ 22,35 ao mês.

Chamado de Deezer Family, o plano familiar do serviço de streaming estava presente apenas na França — terra natal da plataforma. Nele, os seis integrantes do grupo familiar poderão usar o serviço Premium+, que permite ouvir músicas sem propagandas e offline. Cada pessoa, assim, poderá personalizar suas contas de acordo com seus próprios gostos pessoais.

"Estamos entusiasmados em lançar o Plano Família da Deezer", disse o diretor de produtos da Deezer, Alexander Holland, por meio de nota. "O Deezer Family evita que os membros da família briguem pelo controle remoto, com cada usuário criando perfil de música que toca seus gostos."

O Deezer conta com mais de 40 milhões de músicas e, é claro, ainda tem o plano individual, no valor de R$ 14,90 ao mês.