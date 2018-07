Divulgação

O serviço de streaming de músicas Deezer anunciou nesta quinta-feira, 15, que pretende levantar mais de US$ 340 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) com a oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores Euronext, sediada em Paris. A empresa espera levantar fundos para trazer mais usuários para sua plataforma e se tornar mais competitiva em relação aos rivais, como Spotify.

Depois da oferta inicial de ações, que deve acontecer até o final desse mês, a Deezer deve alcançar um valor de mercado entre 900 milhões e 1,1 bilhão de euros. “Com o IPO, nós vamos acelerar nosso crescimento e continuar a estar entre os líderes”, disse o CEO da Deezer, Hans-Holger Albrecht, em um comunicado.

A Deezer, entre outros serviços de streaming de música, representam uma grande mudança no mercado musical. Em vez de comprar e fazer download de faixas, os usuários ouvem as músicas online. A companhia possui 6,3 milhões de assinantes que podem ouvir um catálogo de 35 milhões de músicas com preço de R$ 14,90 ao mês.

De acordo com o diretor de operações da empresa, Simon Baldeyrou, a Deezer vai ajustar o número de ações vendidas de acordo com seu preço, que deve ficar entre 36,40 euros e 49,27 euros. No total, a empresa espera levantar US$ 343 milhões, o que representa 8.242 milhões de novas ações se o preço for o mais baixo ou 6.092, se o preço estiver em seu nível mais alto. O preço das ações será definido em 27 de outubro, três dias antes do IPO.

O principal investidor da Deezer, com 27%, é a Access Industries, conglomerado do magnata Len Blavatnik, enquanto a Orange possui 11%. A Warner Music, Sony Music e Universal Music, que fazem parte do grupo Vivendi, possuem em conjunto cerca de 15% das ações da Deezer.

A venda de ações “vai permitir que o grupo desenvolva e aumente sua base de assinantes”, disse a empresa, que pretende investir em marketing e promoções, além de campanhas com operadoras de telecomunicações e outros parceiros. Na Europa, a maior parte dos assinantes usam o serviço por meio das operadoras, como Orange, Vodafone e Deutsche Telekom. No Brasil, a Deezer tem parceira com a operadora TIM.

Entre os principais desafios da Deezer está competir com o Apple Music e com o Spotify, que lidera o mercado americano.

/REUTERS