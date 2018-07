REUTERS/Yves Herman A Dell fechou um acordo com a empresa de software VMware Inc.

A fabricante norte-americana de computadores Dell fechou um acordo nesta segunda-feira, 2, que pode resultar na abertura de capital da empresa. O negócio foi fechado com a empresa de software VMware Inc., por meio da aquisição da “tracking stock” da VMware, em um acordo de US$ 21,7 bilhões.

Na prática, o plano de aquisição não muda o controle que a Dell tem sobre a VMware, porque, em 2016, a Dell assumiu 80% da VMware quando comprou a provedora de armazenamento de dados EMC. O movimento visa ajudar no financiamento dos US$ 67 bilhões envolvidos nessa compra da EMC pela Dell.

Reorganização. A Dell já teve seus papéis negociados na bolsa de valores, mas, em 2013, a companhia passou por uma crise e precisou se tornar uma empresa privada.

O anúncio de um possível retorno não é algo novo. Antes de concluir este acordo com a VMware, em janeiro deste ano, a Dell considerou uma série de opções para entrar na bolsa de valores. À época a imprensa especializada especulou que a companhia usasse o dinheiro de uma abertura de capital para seu serviço de computação em nuvem.

No ano passado, a empresa tentou levantar investimentos com bancos. Segundo fontes, a Dell tentou captar, sem sucesso, um montante na ordem de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões, valor que seria usado para sanar suas dívidas.