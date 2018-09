REUTERS/Yves Herman A Dell se tornou uma empresa privada em 2013

A fabricante de PCs Dell está estudando voltar ao mercado das bolsas de valores. Segundo fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters neste domingo, 23, a empresa reavalia desde o começo de ano sua reabertura de capital – em 2013, a companhia liderada por Michael Dell retirou suas ações do mercado.

A possibilidade de IPO é motivada pela resistência dos investidores à proposta que a Dell fez em julho – pagar US$ 21,7 bilhões em recompra de ações ligadas a sua participação na empresa de software VMware. Os fundos de hedge disseram que a oferta da Dell os prejudica.

Segundo fontes informaram à época, a Dell fez a proposta de abrir capital sem IPO devido a preocupações de que sua grande dívida assustasse os investidores do mercado de ações. Pelo acordo, a Dell não teria que levantar nenhum capital novo, porque pagaria pelo mesmo com a emissão de novas ações e com um dividendo de US$ 9 bilhões que receberia da VMware.

O recente desempenho financeiro da Dell encorajou a empresa a considerar mais uma vez o IPO, de acordo com as fontes. A Dell está se preparando para entrevistar bancos de investimento nesta semana, disseram as fontes. A empresa também adiou uma série encontro com investidores das tais ações que estava programado para esta semana até a semana seguinte.

A Dell não quis comentar. Os preparativos para o IPO da empresa foram divulgados pela primeira vez pelo jornal norte-americano Wall Street Journal.