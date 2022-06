Damian Dovarganes/AP - 4/6/2012 Microsoft lançou o navegador Internet Explorer em 1995, tornando-se o browser mais popular do mundo nos anos seguintes

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 15, que encerrou oficialmente as atividades do Internet Explorer, 27 anos após o início do navegador de internet em 1995 e um dos mais populares durante os anos 2000. A partir de hoje, todos os usuários serão redirecionados para o Microsoft Edge, presente nos Windows mais recentes.

No comunicado oficial divulgado pela empresa, o executivo Sean Lyndersay afirma que a web, assim como os navegadores, evoluiu e que o Internet Explorer não conseguiu se igualar a essas novas ferramentas, sendo substituído pelo Microsoft Edge, desenvolvido pensando nas necessidades dos usuários de novos browsers.

“A reputação do Internet Explorer hoje é a de um produto de uma era mais antiga, com desempenho peculiar e sem a segurança de um navegador moderno. Mas suas contribuições para a evolução da web foram notáveis e ajudaram a torná-la interativa com (os formatos) DHTML e AJAX, além do uso de gráficos acelerados por hardware e inovações na navegação por toque”, destaca o Lyndersay.

Para os websites que funcionam apenas com o IE, diz a empresa, o Edge terá um modo Internet Explorer, permitindo o acesso normal por meio do novo navegador.

A nota oficial da Microsoft esclarece ainda que as informações dos usuários armazenadas no Internet Explorer serão automaticamente migradas para o Edge, mas que a melhor forma de se adaptar à mudança é começar a usar o navegador substituto desde já, ao invés de esperar pela desativação total do IE.

A empresa destaca que se compromete a oferecer suporte ao modo IE no Microsoft Edge até 2029.

Sem apoio da comunidade de desenvoldedores

Segundo apuração do jornal britânico The Guardian, a Microsoft afirmou que, após uma revisão de mercado de navegadores submetida a um regulador australiano, a decisão de desativar o IE foi tomada pela baixa probabilidade de desenvolvedores de web tornarem seus sites compatíveis com o navegador da gigante da tecnologia.

Embora a grande maioria dos usuários tenha abandonado o IE ao longo dos anos, o navegador da Microsoft ainda tem presença na vida de muitas pessoas. Em pesquisa encomendada pela Australian Competition and Consumer Commission e realizada pela Roy Morgan em setembro de 2021, o Google Chrome foi o navegador que atingiu os níveis mais altos de reconhecimento entre os entrevistados (95%), seguido do Internet Explorer (85%), Mozilla Firefox (81%), Safari (80%) e Microsoft Edge (69%).

A mesma pesquisa mostrou, no entanto, que apenas 28% dos consumidores utilizavam o Internet Explorer em seus computadores, em oposição a 81% de usuários que usavam o Chrome como navegador oficial em seus aparelhos.