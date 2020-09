Charles Platiau/Reuters Não é de hoje que a Alphabet vem sendo alvo de discussões de concorrência desleal

O Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos planeja abrir um processo antitruste contra o Google ainda neste mês, informou uma reportagem do The New York Times nesta quinta-feira, 3. O DoJ abriu um inquérito contra a Alphabet, dona do Google, em junho do ano passado. De acordo com a reportagem, o procurador-geral William Barr está avançando com o caso, apesar das objeções dos advogados do Departamento de Justiça, que querem mais tempo para preparar o caso.

Uma coalizão de 50 estados e territórios apoia a ação antitruste contra o Google. Não é de hoje que a Alphabet vem sendo alvo de discussões de concorrência desleal. Além do buscador do Google, a empresa é dona de serviços como YouTube, Google Maps, e de um pacote de produtos de publicidade online.

Sundar Pichai, presidente executivo do Google, chegou a participar em julho de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre concorrência desleal, ao lado dos presidentes de Amazon, Apple e Facebook.

Em resposta ao The New York Times, Jose Castaneda, porta-voz do Google, disse que a empresa iria "continuar a colaborar com investigações em andamento" e que suas práticas de negócios possibilitaram "maior escolha e competição".

A ação contra o Google também envolve questões políticas. De acordo com o jornal americano, advogados também temem que o procurador-geral William Barr esteja apressando o caso para receber o crédito pela ação contra uma poderosa empresa de tecnologia ainda sob a administração Trump — o que seria interessante para o atual presidente dos EUA na disputa das eleições, já que o poder das gigantes de tecnologia é um problema que tem atraído bastante holofotes. Barr, por sua vez, considera que o órgão está sendo lento no andamento do processo.