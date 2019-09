Philippe Wojazer/Reuters A rede social Facebook já é investigada por um grupo de estados americanos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode abrir uma investigação antitruste sobre o Facebook, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quarta-feira, 25. Trata-se da quarta investigação antitruste recente focada na rede social.

A agência de notícias Reuters afirma que o Departamento de Justiça dos EUA deve abrir uma investigação sobre plataformas online. Não foram especificadas quais plataformas entrarão no caso, mas provavelmente serão consideradas preocupações levantadas sobre “pesquisa, mídia social e alguns serviços de varejo online”.

O Facebook também enfrenta uma investigação antitruste da Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês), pela compra do Instagram e do WhatsApp, de acordo com o jornal Wall Street Journal. Além disso, a empresa de Mark Zuckerberg está sendo investigada por um grupo de estados americanos, por práticas anticompetitivas.

Grandes empresas de tecnologia, incluindo a Apple, Amazon e Google, têm sido alvos cada vez mais frequentes de investigações sobre violação de privacidade e influência de mercado.

O Facebook, que também é dono do Instagram e do WhatsApp, tem 2,4 bilhões de usuários mensais. Recentemente, a companhia fechou um acordo para pagar US$ 5 bilhões por compartilhar dados de 87 milhões de usuários com a empresa de consultoria política britânica Cambridge Analytica.

Representantes do Facebook não se manifestaram nesta quarta-feira.

A maior rede social do mundo comprou quase 90 empresas desde 2003, de acordo com dados da S&P Global.