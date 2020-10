Google/Reprodução Google Chrome permitirá organizar abas em grupos

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, na sigla em inglês) e um grupo de advogados-gerais de diversos Estados americanos está considerando forçar o Google a vender o navegador Chrome, publicou no último final de semana o site americano Politico. A reportagem citou fontes próximas às autoridades, que atualmente investigam a gigante americana em um caso de violação de concorrência.

As conversas fazem parte do caso que o DoJ deve apresentar contra a empresa nas próximas semanas. Elas também fazem parte do contexto de investigações antitruste feitas com quatro gigantes de tecnologia – além do Google, Amazon, Apple e Facebook também estão na mira das autoridades americanas. As quatro empresas foram citadas em um relatório recente da Câmara dos Deputados dos EUA como donas de monopólios e podem sofrer diversas sanções no futuro.

Na visão do DoJ, disseram as fontes, o Google utiliza seu navegador para manter seu negócio de publicidade digital na dianteira da indústria – um mercado global de US$ 162,3 bilhões, cujo controle está com a empresa de buscas e o Facebook. Procurados pelo Politico, o Google e o Departamento de Justiça se negaram a comentar o tema.

Caso a proposta atualmente em discussão no DoJ venha de fato à tona, pode ser o primeiro caso de desmembramento de uma companhia em décadas nos EUA – os casos mais notórios foram da Standard Oil, no início dos século XX, e da AT&T, nos anos 1980.