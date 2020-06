Philco/Divulgação Com evolução da câmera frontal para 8MP, Hit Plus e Hit Max já podem ser comprados no site ou em lojas do varejo

Depois de estrear no mercado de celulares em maio deste ano, a Philco já prepara outros dois modelos de aparelhos para marcar presença entre os consumidores. Visando um upgrade nas câmeras, a marca lança agora o Hit Plus, por R$ 1.000, e o Hit Max, por R$ 1,5 mil.

Seguindo a mesma proposta de seu primeiro lançamento, o Hit PCS01, os novos modelos possuem processador de oito núcleos, com bateria de 4000 mAh que, segundo a empresa, permite uma melhora do desempenho do celular em diversas atividades no aparelho. No sistema operacional, o Android 10 é uma das atualizações mais importantes para a nova linha de smartphones, segundo a empresa.

As câmeras são a novidade dos lançamentos e por onde a empresa espera agradar os usuários no custo benefício do aparelho. Na parte traseira, a câmera dupla de 12 megapixels (MP) é complementada pela lente frontal de 8 MP - upgrade em relação ao anterior, que era de 5 MP.

No armazenamento, os dois aparelhos tem memória RAM de 4 GB. O Hit Plus possui memória interna de 64 GB, enquanto o Hit Max tem 128 GB a disposição. Ambos podem, ainda, ter o espaço de armazenamento expandido em mais 128 GB, com cartão externo de memória.

A tela também tem aumento em relação ao modelo "veterano" da família: agora, tanto no Hit Plus quanto no Hit Max a tela é de 6 polegadas, ainda com a composição IPS LCD e diminuição no entalhe da câmera frontal - o chamado sistema drop notch.

Os dois modelos já estão disponíveis para venda no site oficial da marca e em lojas parceiras e podem ser encontrados nas cores preta, cinza e rosa.