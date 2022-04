AFP Compra do Twiter por Musk despertou preocupação para alguns e vitória para outros

Novo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk está proibido de falar sobre o acordo da empresa que comprou na última segunda-feira, 25. Em documento enviado à autoridade do mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil), o fundador da Tesla não pode publicar tuítes sobre a negociação para seus 86,7 milhões de seguidores na plataforma.

A decisão vem após Musk atacar uma executiva da plataforma na terça-feira, logo após o anúncio da compra do Twitter. Na ocasião, o bilionário criticou a decisão de o Twitter suspender um tuíte do veículo de imprensa New York Post pela publicação de uma notícia sobre o filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Suspender a conta no Twitter de uma grande organização de notícias por publicar uma história verdadeira foi obviamente incrivelmente inapropriado", escreveu Musk no Twitter.

O tuíte foi uma resposta a uma notícia sobre Vijaya Gadde, advogada-geral do Twitter e responsável pela decisão da história. Apurada pelo jornal Washington Post e pelo site Politico, a matéria afirmava que Vijaya teria chorado em reunião com funcionários para tratar da recente aquisição.

Apesar da proibição, não está claro quais as consequências ou multas Musk enfrentaria caso ele voltasse a falar demais na rede.