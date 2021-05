Clodagh Kilcoyne/REUTERS - 27/2/21 Google aposentou o leitor de feed RSS Reader em 2013

Depois de encerrar o amado Google Reader em 2013, a gigante de buscas testa implementar no navegador Chrome o botão de "Seguir" para sites que tenham conteúdo em formato padrão de RSS (Rich Site Summary), em que as páginas de um site podem ser vistas de forma sumarizada e por ordem cronológica por leitores específicos da web, sem a interferência de algoritmos.

O experimento foi anunciado pela gerente de produto Janice Wong nesta quarta-feira, 19, no blog do Chromium, o projeto de código aberto do Google. Segundo a empresa, a novidade deve ser implementada nas próximas semanas para alguns usuários Android nos Estados Unidos que usam o Chrome Canary. A função está disponível ao abrir uma nova aba no navegador, em que aparece a tela chamada "Seguindo". Para o recurso funcionar, os sites devem oferecer possibilidades de leitura de feed RSS.

"Nosso objetivo com esse recurso é permitir que as pessoas sigam os sites com os quais elas se importam, de grandes veículos a pequenos blogues de bairro, ao clicar no botão 'Seguir' no Chrome", afirmou o Google na publicação.

A decisão anima os usuários que eram fãs do Google Reader, plataforma de leitura de feed que durou de 2005 a 2013, deixando um 'vácuo' no mercado na ausência de leitores de RSS do mercado com uma boa interface e experiência do usuário. Desde então, a função caiu em desuso, apesar de algumas plataformas como Feedly e NewsBar continuarem no mercado.

O Google afirma que o teste não tem data de implementação para o público geral e que primeiro precisa aguardar avaliação de publicadores, clientes e sociedade civil para levar o projeto adiante.