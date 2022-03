SXSW Presidente do Facebook esteve presente no festival SXSW nesta terça-feira, 15

Mark Zuckerberg está em uma corrida para tornar a Meta, holding do Facebook, o mais próximo possível de um ecossistema completamente digital. Em uma palestra no festival SXSW, que ocorre em Austin, EUA, o empresário afirmou que, em breve, o Instagram terá NFTs como parte da plataforma.

Os NFTs (Tokens não fungíveis) ganharam a internet no início de 2020 como um ativo digital exclusivo. Por meio da tecnologia de blockchain, peças — que podem ser figuras, memes, imagens famosas ou mesmo artes feitas especificamente para a venda — podem ser arrematadas na internet e garantem ao dono a certificação de que aquela propriedade é dele.

No Instagram, a ideia, segundo Zuckerberg, seria possibilitar que os usuários pudessem exibir seus NFTs para a rede de contatos na plataforma. Mesmo anunciada com entusiasmo, o projeto ainda não tem data ou definição de como funcionaria, exatamente, no app de fotos do Facebook.

"Não estou pronto para anunciar exatamente o que será hoje. Mas, nos próximos meses, com a capacidade de trazer alguns de seus NFTs, espero que seja possível criar coisas nesse ambiente", afirmou o presidente do Facebook nesta terça-feira, 15, em aparição no SXSW.

Além de Zuckerberg, o presidente do Instagram, Adam Mosseri, também tem demonstrado empolgação com a possível chegada do recurso. Juntos, os dois executivos planejam, inclusive, cavar um espaço para os NFTs no caminho natural dentro do universo de Facebook: o metaverso.

“A roupa que seu avatar está usando no metaverso pode ser basicamente criada como um NFT e você pode levá-la entre seus diferentes lugares”, afirmou Zuckerberg. “Porém, há um monte de coisas técnicas que precisam ser resolvidas antes que isso realmente aconteça.”