REUTERS/Tyrone Siu Atualmente, a chinesa Huawei é a segunda maior fabricante de smartphones do mundo

A fabricante chinesa de smartphones Huawei está olhando cada vez mais para cima: agora, a meta da empresa é alcançar o número de 200 milhões de vendas de celulares até o final deste ano. Com essa previsão, a Huawei pretende liderar o mercado de smartphones do mundo no quarto trimestre de 2019. Para ela atingir essa marca, só falta ganhar da Samsung -- nesta semana, a empresa chinesa passou a Apple em número de vendas em junho de 2018.

Segundo a Huawei, ela vendeu mais de 95 milhões de smartphones no primeiro semestre deste ano. O resultado positivo fez a empresa aumentar a sua expectativa de 180 milhões para 200 milhões smartphones a serem vendidos.

Um dos motivos dos bons resultados da Huawei é a força do mercado chinês. Hoje, o mercado da China é vital para a Huawei, especialmente depois que a empresa teve problemas de vender seus aparelhos nos Estados Unidos devido temores do próprio governo de que os telefones facilitariam espionagem chinesa no país.

A empresa também se destaca em outras regiões: os negócios da empresa na Europa, no Oriente Médio e na África aumentaram, com crescimento de receita de 73% no primeiro semestre.