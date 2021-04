Krisztian Bocsi/Bloomberg Apesar do número de assinantes ter decepcionado, o balanço do trimestre da Netflix mostrou bons resultados nas contas

O ano de 2020 foi de recordes para a Netflix. Com muita gente em casa recorrendo ao streaming como entretenimento, a empresa teve o maior ganho de assinantes de sua história: foram 37 milhões de novos assinantes ao longo do ano, sendo 8,51 milhões apenas no último trimestre — com isso, a companhia ultrapassou a marca de 200 milhões de clientes em todo o mundo.

Agora, porém, o crescimento está desacelerando. De acordo com o balanço financeiro da companhia divulgado nesta terça-feira, 20, entre janeiro e março deste ano a Netflix ganhou apenas 3,98 milhões de novos assinantes — número abaixo da expectativa de analistas, que era de 6,25 milhões. Os resultados fizeram as ações da empresa caírem nas negociações após o fechamento do mercado: a queda era de aproximadamente 10% às 18h30 (horário de Brasília).

Em carta aos acionistas nesta terça-feira, a Netflix atribuiu a queda a dois motivos principais. Acreditamos que o crescimento do número de assinantes desacelerou em contraste com o grande avanço na pandemia em 2020 e também devido à menor quantidade de conteúdo no primeiro semestre deste ano”, disse a empresa.

Além do cenário da pandemia, a rivalidade do segmento aumentou nos últimos meses, com grandes investimentos em serviços como Disney +, AT&T HBO Max, Apple TV +, Amazon Prime e Comcast NBCUniversal’s Peacock — só o Disney + ultrapassou 100 milhões de assinantes em março. A Netflix, porém, disse em seu relatório financeiro que não acredita que a competição tenha influenciado o fraco ganho de assinantes.

Em relação ao segundo trimestre, a Netflix reduziu a expectativa: a empresa prevê um ganho de apenas 1 milhão de assinantes no período. Mas, para o final do ano, a perspectiva melhora. “Os atrasos na produção por conta da covid-19 em 2020 farão com que a lista de 2021 ganhe mais peso no segundo semestre, com um grande número de franquias retornando”, disse a empresa.

Alívio nas contas

Apesar do número de assinantes ter decepcionado, o balanço do trimestre da Netflix mostrou bons resultados nas contas. No período, a receita da companhia subiu 24,2% no período, ante o primeiro trimestre de 2020, chegando a US$ 7,16 bilhões.

Quanto ao lucro líquido, a Netflix registrou US$ 1,70 bilhão no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 140% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para o segundo trimestre, a Netflix projeta lucro líquido de US$ 1,86 bilhão e receita de US$ 7,30 bilhões. / COM REUTERS