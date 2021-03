Divulgação/Descomplica Startup de educação Descomplia havia recebido em fevereiro o maior aporte do setor, de R$ 450 milhões

A startup de educação brasileira Descomplica informou na noite da última segunda-feira, 15, que sofreu ataques hackers no final de semana passado, causando instabilidade na plataforma. De acordo com comunicado da empresa, os sistemas já foram normalizados e os alunos podem seguir com as atividades normalmente.

O ataque não ocasionou em vazamentos de informações pessoais ou financeiras dos usuários, mas foi identificado que o hacker teve acesso a bases cadastrais. "A empresa está colaborando com as autoridades para que as investigações levem à identificação e à eventual punição dos responsáveis", informa a Descomplica, que comunicou o ataque para continuar em linha com a política de transparência da empresa.

Segundo a startup, essa é a primeira vez que a empresa é vítima de um episódio de ataque hacker. Além disso, foram adotadas medidas de segurança para reforçar os sistemas da plataforma de educação, que conta atualmente com 5 milhões de usuários mensais.

Em fevereiro passado, a Descomplica recebeu o maior aporte na história das edtechs do Brasil, de R$ 450 milhões, com a participação do Invus Group, do SoftBank, do Valor Capital Group, do guitarrista do U2, The Edge, da Chan Zuckerberg Initiative, empresa de investimento de impacto social da família do fundador do Facebook, e da Península Participações, do empresário brasileiro Abílio Diniz.