Jim Wilson/The New York Times Jony Ive deixou a Apple em junho de 2019

Jony Ive, ex-diretor de design da Apple e pai do visual de produtos como iPhone, e iMac, está de casa nova. Segundo anunciado nesta quarta-feira, 21, o inglês agora é parte do time do Airbnb, informou o presidente executivo da empresa, Brian Chesky. Ainda sem funções definidas, Ive e sua empresa de designers LoveFrom vão ajudar na possível redecoração e transformação do site e de futuros produtos da empresa.

Funcionário da Apple por mais de 30 anos, Jony Ive esteve diretamente ligado nos projetos de produtos populares da marca, como iMac, MacBook Air, iPad e iPhone, mas saiu da empresa no ano passado após alegar estar insatisfeito com o ambiente, de acordo com o jornal americano The Wall Street Journal.

Na época, a saída do designer do iPhone Jony Ive, fez a Apple perder em valor de mercado quase US$ 9 bilhões, com as ações da empresa variando negativamente 0,87% após o fechamento naquele dia.

Desde então, o design ocupa seu tempo com a LoveFrom, que comanda juntamente com Marc Newson, também ex-funcionário da Apple. Os dois ficaram famosos por redesenhar alguns clássicos da decoração, como uma árvore de natal sem enfeites, um anel de diamantes todo de diamantes e uma capa de revista vazia, apenas com o título da edição.

"Jony e seus parceiros na LoveFrom estarão envolvidos em uma colaboração especial comigo e com a equipe do Airbnb. Tomamos a decisão de trabalhar juntos em um relacionamento de vários anos para projetar a próxima geração de produtos e serviços Airbnb. Jony também nos ajudará a continuar a desenvolver nossa equipe de design interno, que ele acredita ser uma das melhores do mundo", afirmou Chesky, em um comunicado da empresa.