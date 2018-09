Jason Lee/Reuters A empresa Didi Chuxing é a maior companhia de transporte compartilhado da China

A Didi Chuxing, considerada a maior empresa de transporte da China, lançará um aplicativo e uma marca de compartilhamento de bicicletas. A empresa adquiriu recentemente a 99 transformando a startup brasileira de mobilidade urbana no primeiro unicórnio (empresa que vale mais de US$ 1 bilhão) do Brasil. Mas ainda não há informações se a plataforma também chegará ao País.

No novo aplicativo, a Didi irá hospedar empresas parceiras e a sua própria marca de compartilhamento de bicicletas, divulgou a companhia nesta terça-feira, 9, sem informar o nome da nova empresa.

Com o novo projeto, a Didi aumenta ainda mais a participação no setor mundial de transportes compartilhados. Entre as marcas que estarão presentes no novo aplicativo está a Ofo – um dos líderes do mercado de compartilhamento de bicicleta presente em mais de 20 países – e a Bluegogo.