Jason Lee / Reuters Chinesa Didi é a dona do app brasileiro de mobilidade 99

A gigante chinesa do transporte Didi Chuxing, dona do app brasileiro de mobilidade 99, planeja começar a usar veículos autônomos para transportar passageiros em um distrito de Xangai e espera expandir o plano para fora da China até 2021.

A Didi espera ter os chamados robotáxis em três cidades chinesas, Pequim, Xangai e Shenzhen, até 2020 e pretende lançar o serviço no exterior no ano seguinte, disse o vice-presidente de tecnologia da empresa, Zhang Bo.

O serviço permitirá que passageiros que pedem um veículo no distrito de Jiading através do aplicativo da Didi escolham ser buscados por um carro autônomo, disse Bo nesta sexta-feira, 30, na Conferência Mundial de Inteligência Artificial.

Os carros ainda terão um motorista humano, disse ele, acrescentando que mais de 30 tipos diferentes de modelos de carros serão oferecidos no serviço piloto, todos equipados com as chamadas capacidades de direção autônoma de nível 4. Todos as viagens em veículos autônomos serão gratuitas.

Zhang disse a repórteres que a Didi pretende lançar o serviço em questão de meses, mas que está aguardando algumas licenças. A empresa obteve licenças do governo de Xangai para testar sua frota autônoma na quarta-feira.