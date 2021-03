Joshua Roberts/Reuters Governoi de Biden tem prestado atenção nas grandes empresas do Vale do Silício

Biden publicou no domingo um tuíte que pode ter passado desapercebido por boa parte das pessoas, mas não para o Vale do Silício. “Alguns trabalhadores do Alabama votarão para decidir se formam ou não um sindicato”, disse no post que acompanhava um vídeo. “É uma escolha de vital importância e não devem sofrer intimidação ou ameaças de seus empregadores.” Ele não escreveu claramente a quem se referia, mas não precisava. O empregador é a Amazon.

Existe um problema tecnológico que Jeff Bezos não conseguiu resolver. Não dá para robotizar os armazéns — não para tudo. Há robôs que movem estantes pesadíssimas de metal de um canto para o outro, toda organização de que produto fica onde passa por algoritmos de inteligência artificial, onde foi possível substituir gente por dispositivos, aconteceu. Mas a mão humana, para manipulação daquilo que exige cuidado, ainda é imbatível. Este, aliás, é um dos grandes desafios do processo de automação em geral. Então, diferentemente das outras gigantes do Vale, a Amazon emprega em quantidade. E emprega, principalmente, este tipo de trabalhador que ganha pouco e tem uma posição frágil no mercado. Afinal, seu negócio depende de gente que pega coisas para botar em caixas.

Este armazém no Alabama é grande. O tamanho de quinze campos de futebol distribuídos em quatro grandes andares nos quais trabalham 5,8 mil pessoas. E Biden não entrou na história à toa. A Amazon está jogando duro com seus funcionários. Todos foram convocados para um encontro obrigatório no qual executivos deram palestras explicando por que um sindicato é ideia ruim, cartazes foram espalhados por toda parte, incluindo banheiros, mensagens de texto com os argumentos da empresa bombardeiam os celulares.

Há algumas camadas no recado que Biden passou e a primeira é política, nada tem com o Vale. Joe Biden é um liberal num partido que une esquerda e centro, socialistas, social-democratas e liberais. A esquerda sente que o presidente lhe dá as costas. A boa vontade com os sindicatos é um aceno.

Numa segunda camada entre o Vale do Silício — porque não está clara, ainda, qual será a postura do novo governo americano perante a indústria da tecnologia. Bezos, que é o fundador e ainda principal acionista da Amazon, era um dos principais alvos da ira de Donald Trump. Afinal, o bilionário é também dono do Washington Post, um dos mais tradicionais jornais do país que — como é de sua praxe — fez uma cobertura incisiva do governo. O que não é praxe são presidentes americanos que tratam a imprensa como inimiga. Trump o fazia.

Kamala Harris, a vice-presidente, tem laços profundos com o Vale do Silício. Mora em San Francisco, capital informal do Vale e teve bilionários da tecnologia entre seus principais doadores de campanha. Por tê-los representado como cidadãos no Senado, Harris conhece a todos, tem boa relação com quase todos, e no tempo de parlamentar foi sua missão defender os interesses da indústria digital.

Trump acusava essas empresas de boicotarem vozes da direita. Esta não é uma acusação que os democratas fazem. Mas os democratas consideram que atualmente redes sociais contribuem para o derretimento das democracias. Nesta avaliação, estão lado a lado com quem estuda este derretimento. Não parece que os processos antitruste, já abertos contra Amazon e Google durante o governo Trump, serão evitados pelo novo presidente.

E aí entra o último ponto. Direitos trabalhistas na era digital não eram uma preocupação do antigo ocupante da Casa Branca. Agora, são.